Uniti e perdenti i dieci flop del centrosinistra nelle regionali dal 2019 | l’impietoso elenco

Uniti si vince. “Sono testardamente unitaria”. E no Elly, guarda bene. E’ la decima sconfitta del cosiddetto campo largo quando si presenta unito alle elezioni regionali. Per citare Youtrend – Pd, M5S, Avs e cespuglietti vari hanno sul groppone ben dieci flop. Uniche eccezioni Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna. Lo schema è il seguente, partendo dal 2019, quando in Umbria vinse la coalizione di centrodestra con Donatella Teisei. Elly prenda nota: non sarà l’addizione delle sigle a produrre un programma convincente. Che non c’è. La tragica realtà segnalata da Youtrend. Youtrend rinfresca la memoria a tutto il campo largo affondato con i suoi dati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Uniti e perdenti, i dieci flop del centrosinistra nelle regionali dal 2019: l’impietoso elenco

In questa notizia si parla di: uniti - perdenti

, Giovedì 24 Settembre 2015 Papa Francesco interviene al Congresso degli Stati Uniti, primo pontefice della storia a farlo Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+24+settembre&fyi=2 - facebook.com Vai su Facebook

Il Venezuela ha rilasciato dieci prigionieri statunitensi in cambio di 250 persone venezuelane espulse dagli Stati Uniti e mandate a El Salvador - Il Venezuela ha rilasciato dieci prigionieri statunitensi in cambio delle 250 persone venezuelane espulse negli scorsi mesi dagli Stati Uniti e mandate a El Salvador. Segnala ilpost.it