Uniti e perdenti i dieci flop del centrosinistra nelle regionali dal 2019 | l’impietoso elenco

Uniti si vince. “Sono testardamente unitaria”. E no Elly, guarda bene. E’ la decima sconfitta del cosiddetto campo largo quando si presenta unito alle elezioni regionali. Per citare Youtrend – Pd, M5S,  Avs e cespuglietti vari hanno sul groppone ben dieci flop. Uniche eccezioni Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna. Lo schema è il seguente, partendo dal 2019, quando in Umbria vinse la coalizione di centrodestra con Donatella Teisei. Elly prenda nota: non sarà l’addizione delle sigle a produrre un programma convincente. Che non c’è. La tragica realtà segnalata da Youtrend. Youtrend rinfresca la memoria a tutto il campo largo affondato con i suoi dati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

