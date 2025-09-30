Unione dibattito sulla sicurezza | Più vigili urbani e telecamere

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza è una questione bipartisan. Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha votato all’unanimità una mozione sulla sicurezza dei territori. In prima battuta era stata presentata dal consigliere di opposizione, Matteo Sangiorgi di Unione Civica, per poi essere ritirata e condivisa con tutti i gruppi consiliari che compongono l’assise, ne è scaturito un lavoro d’insieme che impegna la presidente e la giunta dell’Unione su alcuni aspetti. Si parte dalla premessa che l’Anci ha scritto al Governo per denunciare come i territori locali siano sempre più colpiti da fenomeni di criminalità e micro criminalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

unione dibattito sulla sicurezza pi249 vigili urbani e telecamere

© Ilrestodelcarlino.it - Unione, dibattito sulla sicurezza: "Più vigili urbani e telecamere"

In questa notizia si parla di: unione - dibattito

unione dibattito sicurezza pi249Unione, dibattito sulla sicurezza: "Più vigili urbani e telecamere" - Tra i punti discussi quello dell’arruolamento degli assistenti civici che si chiede servano tutto il ... Come scrive msn.com

"Unione, i sindaci vogliono sicurezza?. Allora aumentino le forze di polizia" - Sul tema della sicurezza e nei comuni della Val d’Enza interviene la minoranza dell’Unione, dopo l’intervento inoltrato giorni fa dai sindaci, che richiamavano l’attenzione di Prefettura e forze ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Unione Dibattito Sicurezza Pi249