La sicurezza è una questione bipartisan. Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha votato all’unanimità una mozione sulla sicurezza dei territori. In prima battuta era stata presentata dal consigliere di opposizione, Matteo Sangiorgi di Unione Civica, per poi essere ritirata e condivisa con tutti i gruppi consiliari che compongono l’assise, ne è scaturito un lavoro d’insieme che impegna la presidente e la giunta dell’Unione su alcuni aspetti. Si parte dalla premessa che l’Anci ha scritto al Governo per denunciare come i territori locali siano sempre più colpiti da fenomeni di criminalità e micro criminalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unione, dibattito sulla sicurezza: "Più vigili urbani e telecamere"