Union Brescia | nuovo CdA e aumento di capitale per rilanciare il calcio in città
Dal nuovo Consiglio d’Amministrazione all’ingresso di capitali freschi: l’Union Brescia punta a tornare protagonista Questa sera, alle ore 18:00, si terrà l’assemblea che segnerà una svolta storica per l’Union Brescia. All’ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione, composto da 13 membri, e l’approvazione di un aumento di capitale da 12 milioni di euro. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: union - brescia
Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino
Union Brescia-Pro Vercelli (sabato 06 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Quattro assenti per Diana, Santoni al completo
Presentato l’Union Brescia: casacca azzurra, simbolo la Leonessa. Pasini: “La squadra in serie B in 3 anni”
Virtus Verona-Union Brescia: le pagelle dei biancazzurri - X Vai su X
CalcioBresciano.it. . ? Dalla gioia all’amarezza per quel 96esimo minuto: Novara ? Virtus Verona. L’Union Brescia porta a casa un punto da Verona e queste sono le parole di mister Diana. ? Union Brescia - facebook.com Vai su Facebook
Union Brescia, stasera l'assemblea dei soci: si decide il CdA e l'aumento di capitale - Questa sera a Brescia, ore 18:00, andrà in scena la riunione che nominerà il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Union Brescia,. Da tuttomercatoweb.com
Union Brescia, oggi il nuovo CdA: con Pasini i vice Bonomi e Gnutti - Giornata storica per l’Union Brescia: come ricordano i colleghi di BresciaOggi stasera alle 18 si costituisce il nuovo Consiglio di amministrazione, composto da 13 membri, con ... Lo riporta tuttoc.com