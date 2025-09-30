Ungheria Ilaria Salis posta video detenuta portata in tribunale in catene
“L’inaccettabile barbarie in Europa. Ieri Maja è stata trascinata in catene al Tribunale di Budapest per l’ennesima udienza di questo processo-farsa contro i “nemici politici” di Orbán. Pochi giorni fa ha denunciato perquisizioni umilianti in carcere”. Lo scrive su Instagram l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, postando il video della donna, la detenuta tedesca Maja T., portata in aula in catene. “La deputata tedesca Isabelle Vandre – racconta Salis, che lei stessa fu portata da detenuta in tribunale a Budapest con manette e catene – ha potuto incontrarla per pochi minuti e ha constatato di persona il suo grave stato di salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ungheria - ilaria
Il portavoce di Orban manda a Ilaria Salis l’indirizzo di un carcere in Ungheria: la minaccia sui social
Immunità Ilaria Salis, il portavoce di Orbán invia all’eurodeputata le coordinate di un carcere in Ungheria
Ungheria, Orban designerà Antifa gruppo terroristico: “Ilaria Salis fra loro”
Se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta dell'Ungheria di sospendere l'immunità di Ilaria Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis: "In Ungheria la giustizia è vendetta e propaganda, voglio essere processata in Italia" - X Vai su X
Ungheria, Ilaria Salis posta video detenuta portata in tribunale in catene - Ieri Maja è stata trascinata in catene al Tribunale di Budapest per l’ennesima udienza di ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Caso Ilaria Salis: l'inviato del TgLa7 spiega cosa succede ora al processo in Ungheria - Schininà: "Cos'è successo e che valore ha la votazione di oggi che ha rigettato la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis? Segnala tg.la7.it