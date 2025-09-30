ungheria ilaria salis posta video detenuta portata in tribunale in catene

“L’inaccettabile barbarie in Europa. Ieri Maja è stata trascinata in catene al Tribunale di Budapest per l’ennesima udienza di questo processo-farsa contro i “nemici politici” di Orbán. Pochi giorni fa ha denunciato perquisizioni umilianti in carcere”. Lo scrive su Instagram l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, postando il video della donna, la detenuta tedesca Maja T., portata in aula in catene. “La deputata tedesca Isabelle Vandre – racconta Salis, che lei stessa fu portata da detenuta in tribunale a Budapest con manette e catene – ha potuto incontrarla per pochi minuti e ha constatato di persona il suo grave stato di salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

