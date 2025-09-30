Un’eccellenza italiana delle batterie vola in Cina Passerini dirigerà la ricerca cinese
Stefano Passerini Stefano Passerini, uno dei massimi esperti mondiali nel campo delle batterie, ha assunto a tempo pieno la direzione di un nuovo istituto di ricerca presso l’Università normale di Nanchino, in Cina. La nomina ufficiale del professore italiano, avvenuta il 25 settembre, segna un colpo da maestro per il sistema accademico cinese nel contesto della competizione internazionale per i talenti nella scienza energetica. Passerini guiderà il neonato Istituto internazionale per lo stoccaggio elettrochimico dell’energia, con l’obiettivo dichiarato di costruire un polo di ricerca di levatura mondiale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
