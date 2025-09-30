Un’eccellenza italiana delle batterie vola in Cina Passerini dirigerà la ricerca cinese

Ilfogliettone.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Passerini Stefano Passerini, uno dei massimi esperti mondiali nel campo delle batterie, ha assunto a tempo pieno la direzione di un nuovo istituto di ricerca presso l’Università normale di Nanchino, in Cina. La nomina ufficiale del professore italiano, avvenuta il 25 settembre, segna un colpo da maestro per il sistema accademico cinese nel contesto della competizione internazionale per i talenti nella scienza energetica. Passerini guiderà il neonato Istituto internazionale per lo stoccaggio elettrochimico dell’energia, con l’obiettivo dichiarato di costruire un polo di ricerca di levatura mondiale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

un8217eccellenza italiana delle batterie vola in cina passerini diriger224 la ricerca cinese

© Ilfogliettone.it - Un’eccellenza italiana delle batterie vola in Cina, Passerini dirigerà la ricerca cinese

In questa notizia si parla di: eccellenza - italiana

Annamaria Colao Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: un riconoscimento all’eccellenza scientifica italiana

Best Restaurants & Wines 2025: l'eccellenza Italiana nella Guida internazionale L'Espresso

L’Eccellenza Italiana alla Prova d’America: Quando il Protezionismo Incontra il Savoir-Faire!

Cerca Video su questo argomento: Un8217eccellenza Italiana Batterie Vola