Undici ore per dire sì alla vendita di San Siro Milano si prepara al nuovo stadio

Ci sono volute 11 ore di confronto, anche aspro, per arrivare a una decisione storica: dopo quasi 100 anni di vita lo stadio Meazza di Milano chiude i battenti. Al suo posto verrà costruito un nuovo impianto entro il 2032, giusto in tempo per ospitare gli Europei di calcio, firmato dagli architetti Norman Foster e David Manica. Si chiude così una vicenda nata alla fine del 2018 quando Inter e Milan presentarono la richiesta di costruire un nuovo stadio adeguato alle esigenze di un calcio moderno sempre più intrecciato con il business che il vecchio San Siro non era più in grado di garantire. È utile ripassare in fretta quanto successo in questi sei anni per capire come sia difficile – anche in una città veloce come Milano - avviare processi di modernizzazione urbana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

