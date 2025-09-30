Un' auto per il trasporto dei più fragili il dono di Gloria in ricordo del marito
Il ristorante-pizzeria “Fiore cucina in libertà” ha ospitato un momento conviviale con i volontari di Auser Lecco per presentare una nuova auto Dacia Sandero che sarà ora a disposizione dei bisognosi per trasporti nei luoghi di cura e per servizi di carattere sociale. Gloria, una cittadina di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
