Un' auto per il trasporto dei più fragili il dono di Gloria in ricordo del marito

30 set 2025

Il ristorante-pizzeria “Fiore cucina in libertà” ha ospitato un momento conviviale con i volontari di Auser Lecco per presentare una nuova auto Dacia Sandero che sarà ora a disposizione dei bisognosi per trasporti nei luoghi di cura e per servizi di carattere sociale. Gloria, una cittadina di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

