Un' area salva api e nuove attrezzature sportive per i rinnovati parchi Spina e San Michele

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un pomeriggio molto partecipato quello che lunedì 29 settembre ha visto l’inaugurazione delle nuove dotazioni al parco Spina e della prima area verde della frazione di San Michele, vero e proprio parco artistico grazie alle opere di Leo Blanco. La giornata di festa è iniziata nel primo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: area - salva

Juventus Next Gen Novara 0-0 LIVE: Mangiapoco salva tutto, doppia occasione in area per i bianconeri!

area salva api nuoveSantarcangelo: ecco l’area “salva api” e le attrezzature sportive al parco Spina - È stato un pomeriggio molto partecipato quello che ieri (lunedì 29 settembre) ha visto l’inaugurazione delle nuove dotazioni al parco Spina e della prima area ... Segnala msn.com

area salva api nuoveParco Spina e Area San Michele: a Santarcangelo un lunedì di festa - Lunedì 29 settembre a Santarcangelo è in programma un momento di festa che unisce due luoghi, il parco Spina e la nuova area verde di San Michele. Lo riporta newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Area Salva Api Nuove