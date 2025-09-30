Un' app che apre nuovi orizzonti | siglato l' intesa tra l' Ordine degli Avvocati di Avellino e la Lefebvre Giuffrè
L’Ordine degli Avvocati di Avellino lancia un’innovativa app mobile, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, per offrire agli iscritti aggiornamenti in tempo reale su novità normative e attività dell’Ordine L’app – completamente gratuita – offre agli utenti un accesso immediato a un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: apre - nuovi
Prima in Inghliterra per Chasing the wind: il Teatro Testori apre le porte a nuovi orizzonti internazionali
Osimhen al Galatasaray, nuovi contatti: e il Napoli ora apre. Ultimissime
Death apre le porte a quattro nuovi villain del DC Universe
Sagra di San Francesco 2025 – Speranza: sguardo che apre nuovi orizzonti Dall’1 al 19 ottobre siamo tutti invitati alla Sagra di San Francesco, l’evento organizzato dalla Comunità Pastorale di San Francesco D’assisi e rivolto non solo ai cittadini del Quartiere - facebook.com Vai su Facebook
Apparound lancia “API Services”: la tecnologia CPQ diventa headless e apre nuovi orizzonti alla vendita digitale - Pisa, 13 maggio 2025 — Apparound, tech company italiana specializzata in soluzioni per la forza vendita, annuncia il lancio di API Services, la sua nuova piattaforma headless che permette di integrare ... Segnala adnkronos.com
"Nuovi orizzonti con l’informatica" - Gaudenzio Garavini è presidente della Fondazione ‘Its Academy Adriano Olivetti’ che organizza a Cesena corsi di informatica. Riporta ilrestodelcarlino.it