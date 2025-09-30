Unabomber Elvo Zornitta presunto colpevole e poi risarcito | Spero esista un Dio io non c' entro Quando il bombarolo sconvolgeva il Nord Est

Unabomber del Nordest è l'anonimo dinamitardo che ha terrorizzato il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia: una lunga scia di sangue tra il 1994 e il 2006 con una serie di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Unabomber, Elvo Zornitta presunto colpevole e poi risarcito: «Spero esista un Dio, io non c'entro». Quando il "bombarolo" sconvolgeva il Nord Est

In questa notizia si parla di: unabomber - elvo

Tra 15 giorni la verità dal test del Dna. Chi è Unabomber - Dopo decenni di misteri, errori giudiziari e un’inchiesta che ha tenuto in ostaggio intere province del Nord- Scrive iltempo.it

Unabomber, svolta tra 15 giorni? Perizia può svelare la sua identità/ Il legale di Zornitta: “Gogna infinita” - Unabomber chi è, identità potrebbe essere svelata da perizia attesa tra 15 giorni. Riporta ilsussidiario.net