di Chiara Caselli FIRENZE La forza della tradizione familiare genera passione e talento, istinto e generosità. Ladislau Petru Horvath, nato in Transilvania ma fiorentino d’adozione ne è la dimostrazione lampante. Per trent’anni primo violino nell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, è oggi il testimone di una lezione eterna che ha appreso dai suoi antenati. E adesso che ufficialmente è a riposo, non si riposa affatto: suona e insegna, dirige e compone. Ha da poco pubblicato una raccolta di 12 capricci per violino solo, dedicati al padre Vasile Tiberiu, quasi a stabilire un dialogo a distanza, tra affetti e suoni che non smettono di parlare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una vita tra le corde del violino: "Dalla Romania alle rive dell'Arno per coltivare il sogno della musica"