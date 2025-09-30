T utto è pronto per The life of a showgirl di Taylor Swift in uscita questo venerdì 3 ottobre. Ma per il suo dodicesimo album, la cantante ha pensato anche a un lancio per il cinema. Sempre venerdì esce infatti al cinema Taylor Swift T he Official Release Party of a Showgirl, film evento di cui so già disponibili i biglietti. Taylor Swift inaugura la nuova era di “The Life of a Showgirl” con piume, corsetti e diamanti X Leggi anche › Taylor Swift si sposa: l’annuncio social delle nozze con Travis Kelce Taylor Swift, in italia il film The Official Release Party of a Showgirl, gli Uci cinema. Il film, dalla durata ufficiale di 89 minuti, mostra in esclusiva la première mondiale del videoclip The Fate of Ophelia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una videoclip in anteprima e contenuti in anteprima nel film per celebrare l'uscita dell'album "The Life of a Showgirl"