Una telefonata qualche mail e 2300 euro spariti | banca rimborsa il cliente truffato con lo spoofing

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata, qualche mail e il conto corrente svuotato. Questa è la storia di un umbro caduto nella truffa dello spoofing. Circa 2300 euro svaniti, ma grazie all'intervento degli avvocati dell'Unione nazionale consumatori ha ottenuto dalla banca il rimborso integrale delle somme sottratte.“Lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

