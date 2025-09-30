Una stagione per tutte le età | Emozioni sorrisi e impegno sociale E’ il nostro messaggio di speranza

PRATO Una stagione teatrale per tutte le età. Il direttore del teatro Metastasio di Prato, Massimiliano Civica illustra il ricco calendario degli spettacoli. Quale sarà la caratteristica del cartellone 20252026? "Vogliamo continuare a svolgere la nostra funzione di teatro pubblico, con i mezzi propri del teatro creando emozioni, divertimento e sentimenti. L’idea è quella di un teatro popolare d’arte, fruibile a tutti, anche a chi non va a teatro. Il cartellone è variegato: ci sarà un bellissimo L’ammore nun’è ammore, 30 sonetti di Shakespeare tradotti in napoletano, di Lino Musella, ma anche la giovane Agnese Fallongo in una nostra co-produzione Circo Paradiso, poi uno spettacolo oltre il teatro, un’altra co-produzione che ci vede impegnati con Kepler-452 e A place of safety-Viaggio nel Mediterraneo centrale: la compagnia si imbarca su una nave che fa ricerca e soccorso in mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

