Il 7 maggio scorso si è chiusa ufficialmente la straordinaria stagione della Cucine Lube Civitanova, definita come “uno degli anni più belli della storia sportiva” dal patron Fabio Giulianelli. E non potrebbe essere altrimenti con una squadra protagonista in tutte le competizioni che ha disputato, arrivando a giocare in totale 53 partite in una sola stagione tra Superlega, Coppa Italia, Challenge Cup e Mondiale per Club, viaggiando tra l’Italia e l’Europa, fino al Brasile. I giganti biancorossi sono arrivati a disputare le fasi finali di tutti i tornei intrapresi, con un po’ di rammarico per alcune finali perse ma con alcuni grandissimi traguardi: l’aver ottenuto i pass per la CEV Champions League 2026 e per la prossima Supercoppa e, soprattutto, la conquista della Coppa Italia, l’ottava nella storia del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una stagione da protagonista: dalla Coppa Italia vinta al sogno scudetto e Challenge Cup

