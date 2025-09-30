una sera con giambattista valli

Siamo stati al Bal d'Été, la festa organizzata da Sofia Coppola Museo delle Arti Decorative di Parigi che si ispira ai balli del Novecento, con Giambattista Valli e Skye Hankey, socialite e imprenditrice: «Accompagnare Giambattista al Bal d'Été è stato incredibilmente significativo non solo perché ero lì come sua ospite, ma anche perché mi ha affidato un abito che non era ancora stato mostrato al mondo», racconta Hankey. «Un tale livello di fiducia è raro. A rendere tutto ancora più speciale è stato vederlo ricevere l'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, un prestigioso premio francese al merito, nel corso di una cerimonia intima circondato da amici e familiari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

