Una pista d’atletica all’avanguardia Il Chiolo Pioltelli è pronto a correre

Al centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini, a Monza, è stata completata la nuova pista d’atletica leggera da 400 metri, regolamentare e pronta per le sfide della stagione. Dopo mesi di lavori, l’anello blu è lì, vivido e fresco di colore, già calcato ai primi allenamenti delle società cittadine. Ieri l’inaugurazione alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, del vicesindaco e assessore al Patrimonio Egidio Longoni e dell’assessora allo Sport Viviana Guidetti, insieme a tanti rappresentanti delle società sportive. Con questa opera si chiude la fase due del maxi restyling del centro, un cantiere che negli ultimi anni ha cambiato il volto dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

