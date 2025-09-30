Una panchina bianca per le vittime del lavoro e premio alla memoria a Marcello Del Moro e Mariano Zoco

A Soriano nel Cimino si celebra il lavoro come valore fondante della comunità, onorando chi ha dedicato la propria vita a costruire e far crescere il paese con impegno, passione e sacrificio.Una "panchina bianca", dedicata alla memoria dei caduti, degli invalidi e dei mutilati sul lavoro, viene.

