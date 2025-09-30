Umani e animali in studio, modelli per un giorno, a testimoniare il legame indissolubile e speciale che si crea inevitabilmente con il proprio animale d’affezione. L’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda in collaborazione con il Fotoclub di Vigarano ha organizzato un’ originale esposizione fotografica dedicata agli amici a 4 zampe ed al rapporto con l’umano. Sarà inaugurata sabato alle 18 alla Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Pieve. E’ un progetto a più voci, di Andrea Boarini, fotografo di professione e socio del Fotoclub locale, che più di un anno fa ha proposto ai cittadini vigaranesi ed ai loro animali d’affezione un dialogo con l’obiettivo fotografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una mostra dedicata agli amici a quattro zampe