Una mappa delle condizioni della strada Bosch integrerà i dati di NIRA Dynamics nei suoi servizi connessi
Prossimo passo per la sicurezza alla guida: l'integrazione nei sistemi delle vetture di informazioni sulle condizioni del manto stradale, buche e condizioni di cattiva tenuta di strada incluse. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: mappa - condizioni
Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le previsioni per il nord Italia. Dopo il transito della forte perturbazione odierna, una circoscritta bassa pressione a ovest delle Alpi (come da mappa fonte Meteociel Gfs) manterrà condizioni di spiccata in - facebook.com Vai su Facebook
Una "mappa" delle condizioni della strada. Bosch integrerà i dati di NIRA Dynamics nei suoi servizi connessi - Prossimo passo per la sicurezza alla guida, l'integrazione nei sistemi delle vetture di informazioni sulle condizioni del manto stradale, buche e condizioni di cattiva tenuta di strada incluse ... Scrive dmove.it
Bosch, sul cloud condizioni meteo strada per auto autonome - Il servizio verrà integrato sulle auto autonome e sarà garantito dalla collaborazione con gli ... Segnala ansa.it