Una giornata per grandi e piccini dedicata al tiro con l' arco alla Fattoria di Alice di Viterbo

30 set 2025

Sabato 4 ottobre alla Fattoria di Alice a Viterbo è organizzata una giornata all'insegna dello sport e della natura per grandi e piccoli.L'evento, organizzato dalle ore 14 alle ore 18 è un'occasione per scoprire un'affascinante disciplina sportiva: il tiro con l'arco. L'organizzazione offre poi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

