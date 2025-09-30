Una giornata per grandi e piccini dedicata al tiro con l' arco alla Fattoria di Alice di Viterbo

Sabato 4 ottobre alla Fattoria di Alice a Viterbo è organizzata una giornata all'insegna dello sport e della natura per grandi e piccoli.L'evento, organizzato dalle ore 14 alle ore 18 è un'occasione per scoprire un'affascinante disciplina sportiva: il tiro con l'arco.

