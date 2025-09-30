Una giornata con la candidata 3 – Elezioni regionali Bundu | Pronti a entrare a Palazzo La Mini i gatti e mamma Daniela

dall’inviata Barbara Berti Firenze, 30 settembre 2025 – “E ora a casa, dai miei gatti, Lea e Ombra che non saranno per niente contenti di essere rimasti tutto il giorno da soli”. Così saluta Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione alle elezioni del 12 e 13 ottobre per Toscana Rossa, la lista di sinistra radicale che unisce Prc, Potere al Popolo e Possibile, al termine di una frenetica domenica di campagna elettorale trascorsa in mezzo alla gente. “La nostra forza sono le piazze, il passaparola. Anche i social ma senza post sponsorizzati” precisa subito la candidata prima di ingranare la marcia e partire alla volta di San Miniato a bordo della sua Mini verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

