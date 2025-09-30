Una città impavida Pronta la candidatura

“L’Impavida. Sarzana crocevia del futuro“. Questo il titolo del progetto realizzato dal comitato scientifico presieduto dal professor Egidio Banti con cui, pochi giorni fa, Sarzana ha ufficializzato la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura. L’obiettivo è trasformare il patrimonio storico e urbano della città – dalle fortezze ai teatri, dagli spazi pubblici al paesaggio – in un crocevia di cultura, innovazione e comunità, puntando sulla cultura come motore economico che possa fare di Sarzana un laboratorio di artigianato, imprese creative, eccellenze e Made in Italy. Al centro della candidatura, la visione di una città impavida: che non teme i confini, ma li attraversa e li trasforma in occasioni di incontro, dialogo e costruzione di futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

