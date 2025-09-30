Una C per il figlioletto Charles | il primo gol di Verreth col Bari ha una dedica speciale

Il centrocampista belga ha perso il figlio di 14 mesi quest'estate mentre era in ritiro con la squadra a Roccaraso.

