Una biblioteca per la Misericordia La grande donazione di Tempestini
Pomeriggio di festa e commozione alla Misericordia di Agliana, per l’inaugurazione di una nuova biblioteca di 1507 volumi e 350 riviste di arte e archeologia, più opere degli artisti Ales Sedlacek e Mario Marco Mariano Ramazzotti. Il tutto generosamente donato alla Misericordia di Agliana da Bruno Tempestini, ex ispettore onorario di archeologia per Montale, Agliana, Quarrata e Montemurlo. Un atto che assume maggior valore perché la donazione è in memoria di sei minorenni caduti nella Seconda guerra mondiale: suo fratello, Antonio Tempestini (10 anni), Brunero Tesi (16 anni), Menotti Palandri (15 anni), Oliviero Bonacchi (16 anni), Ubaldo Tempestini (5 anni), Dante Teodoro Diddi (9 anni). 🔗 Leggi su Lanazione.it
