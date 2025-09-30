Una battaglia dopo l' altra | Teyana Taylor svela l' incipit alternativo e le altre scene epiche eliminate

Ecco come si sarebbe dovuto aprire il film di Paul Thomas Anderson che ha segnato la miglior apertura al botteghino per l'autore di Magnolia e Boogie Nights. La protagonista femminile di Una battaglia dopo l'altra, Teyana Taylor, ha svelato che l'apertura del film era radicalmente diversa da quella vista al cinema, dove il film ha debuttato lo scorso weekend segnando la miglior apertura di sempre per un'opera di Paul Thomas Anderson, e che il film conteneva diverse epiche scene poi tagliate in fase di montaggio. Il thriller politico di Paul Thomas Anderson, che analizziamo nella nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra, vede la star Leonardo DiCaprio nei panni di un ex rivoluzionario in missione per salvare la figlia adolescente, rapita da un militare corrotto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra: Teyana Taylor svela l'incipit alternativo e le altre scene epiche eliminate

In questa notizia si parla di: battaglia - dopo

La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni

Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio

LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!

Leonardo DiCaprio torna sul grande schermo con “Una battaglia dopo l’altra”, il nuovo film di Paul Thomas Anderson ispirato al romanzo di Thomas Pynchon. Un viaggio tra rivoluzione, memoria e conflitti senza tregua: DiCaprio interpreta Bob Ferguson, ex att - facebook.com Vai su Facebook

Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson - X Vai su X

Una battaglia dopo l'altra: Teyana Taylor svela l'incipit alternativo e le altre scene epiche eliminate - Ecco come si sarebbe dovuto aprire il film di Paul Thomas Anderson che ha segnato la miglior apertura al botteghino per l'autore di Magnolia e Boogie Nights. Segnala movieplayer.it

Una battaglia dopo l’altra: Teyana Taylor rivela l’inizio alternativo e altre scene eliminate - Scopri le scene tagliate di Una battaglia dopo l'altra svelate da Teyana Taylor e Regina Hall: azione e momenti esclusivi mai visti. Da cinefilos.it