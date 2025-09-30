Una battaglia dopo l’altra | Teyana Taylor rivela l’inizio alternativo e altre scene eliminate

Il film Una battaglia dopo l’altra ( qui la nostra recensione ) di Paul Thomas Anderson ha conquistato il mondo dal 25 settembre, seguendo un ex rivoluzionario in una missione di salvataggio per sua figlia, che è stata rapita da un ufficiale militare corrotto. Con un Tomatometer del 96% su Rotten Tomatoes e un cast che include Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Benicio del Toro, Chase Infiniti e Teyana Taylor, il film è diventato uno dei film più apprezzati dell’anno. Tra le interpretazioni più lodate del film c’è quella di Taylor nei panni di Perfidia Beverly Hills, un personaggio complesso che conferisce gran parte della gravità emotiva al film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

