Una battaglia dopo l' altra Sean Penn | Grazie a Paul Thomas Anderson ho ritrovato la voglia di recitare
L'attore, due volte Premio Oscar, ha ammesso che negli ultimi anni ha lavorato a una serie di progetti che lo avevano pesantemente scoraggiato Sean Penn ha raccontato a Vanity Fair di aver attraversato un periodo in cui il cinema gli sembrava sempre meno stimolante. Anche quando i progetti avevano un buon cast, un regista solido e un soggetto valido, spesso non provava quella sensazione che lo spingeva a recitare. La sensazione era di trovarsi in produzioni "miserabili", prive di un vero senso personale. Con il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson, Penn ha ammesso di aver riscoperto quel desiderio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leonardo DiCaprio torna sul grande schermo con “Una battaglia dopo l’altra”, il nuovo film di Paul Thomas Anderson ispirato al romanzo di Thomas Pynchon. Un viaggio tra rivoluzione, memoria e conflitti senza tregua: DiCaprio interpreta Bob Ferguson, ex att - facebook.com Vai su Facebook
Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson - X Vai su X
Sean Penn: «Con Una battaglia dopo l’altra ho ritrovato la voglia di recitare, ma senza smettere di guardare all’attivismo e persino alla falegnameria» - L'attore premio Oscar ci parla del ruolo di uno spietato suprematista bianco nel nuovo film di Paul Thomas Anderson, dell'omicidio di Charlie Kirk e del progetto da regista che sta preparando con Tom ... Scrive vanityfair.it
Recensione: una battaglia dopo l'altra - Paul Thomas Anderson si conferma un magistrale regista, capace di tenere lo spettatore incollato ad un film audace, per tematica e periodo storico. Secondo mymovies.it