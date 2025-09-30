Una battaglia dopo l' altra Sean Penn | Grazie a Paul Thomas Anderson ho ritrovato la voglia di recitare

L'attore, due volte Premio Oscar, ha ammesso che negli ultimi anni ha lavorato a una serie di progetti che lo avevano pesantemente scoraggiato Sean Penn ha raccontato a Vanity Fair di aver attraversato un periodo in cui il cinema gli sembrava sempre meno stimolante. Anche quando i progetti avevano un buon cast, un regista solido e un soggetto valido, spesso non provava quella sensazione che lo spingeva a recitare. La sensazione era di trovarsi in produzioni "miserabili", prive di un vero senso personale. Con il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson, Penn ha ammesso di aver riscoperto quel desiderio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

