Una battaglia dopo l’altra la spiegazione del finale

I temi di Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) raggiungono il culmine nel finale, con Paul Thomas Anderson che costruisce un'epopea capace di andare oltre il semplice conflitto tra Bob, interpretato da Leonardo DiCaprio, e Lockjaw, portato sullo schermo da Sean Penn. La storia, vasta e stratificata, ruota intorno ai tentativi disperati di Bob e di sua figlia Willa di sfuggire alla minaccia di Lockjaw, trasformando l'ultimo film di PTA in una delle sue opere più potenti e ambiziose. Pur senza richiamarsi direttamente a figure storiche specifiche, il focus su Lockjaw tratteggia un ritratto inquietante dell'autoritarismo e del nazionalismo bianco nell'America contemporanea.