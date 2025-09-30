Una battaglia dopo l’altra | la medaglia Bedford Forrest e il suo legame con il mondo reale spiegati

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson potrebbe essere presentato come un thriller d’azionecommedia con una delle star più famose al mondo, ma ha anche molto da dire sulla situazione degli Stati Uniti e del governo. I rivoluzionari del French 75 stanno cercando di innescare un cambiamento mentre i politici e le forze armate imprigionano gli immigrati, incitano alla violenza e altro ancora. La storia ruota principalmente attorno agli eroi di questa rivoluzione, che si rifiutano di lasciare che un governo autoritario governi senza alcuna opposizione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it