Una battaglia dopo l' altra e altri 5 film con Sean Penn da vedere
Tra i titoli più importanti e più chiacchierati presenti attualmente nelle sale cinematografiche, un posto di rilievo lo ha Una battaglia dopo l'altra, ultimo lungometraggio firmato da Paul Thomas Anderson che vede come protagonisti Leonardo DiCaprio, Benicio De Toro e Sean Penn. Proprio quest'ultimo, che nel film interpreta il controverso e crudele capitano Lockjaw che dà la caccia al protagonista, è stato inserito nella lista di coloro che potrebbero concorrere alla nomination come Miglior Attore nella stagione dei premi cinematografici che è ormai alle porte. Sean Penn, infatti, è riuscito a portare sullo schermo un personaggio viscido, fastidioso, a tratti comico e senza dubbio grottesco, che non scivola mai nella macchietta e che ha il merito di mettere in mostra il talento dell'attore che lo interpreta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni
Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio
LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!
Impostazioni dei sottotitoli - Un record per un film di Paul Thomas Anderson, che però dovrebbe incassare più di 300 milioni di dollari per andare in pareggio. Segnala mymovies.it