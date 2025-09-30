Una area cani in ogni quartiere | Promessa mantenuta

Si stanno concludendo in questi giorni di fine settembre i lavori per la realizzazione della nuova area cani all’interno del parco “I Cedri” a Noventana. «Una promessa mantenuta - spiega il vicesindaco con delega al verde pubblico Nicola Cannistraci - l’impegno preso dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

