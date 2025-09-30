Un violino in valigia - Walter Folliero - Vito Cofano duo violino e pianoforte

Baritoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UN VIOLINO IN VALIGIAWALTER FOLLIERO - VITO COFANO, duo violino e pianoforteMusiche di Monti, Piazzolla, Corea, Sarasate, Dolidze, Cocca Un’affascinante e frizzante viaggio musicale tra musiche e danze tipiche di vari paesi del mondo, attraverso brani d’autore e brani popolari rivisitati con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violino - valigia

Cerca Video su questo argomento: Violino Valigia Walter Folliero