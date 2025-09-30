Un summit di Cesvot sul mondo del volontariato
Il volontariato del territorio- Un mondo che sarà messo sotto la lente da un convegno. E che conta numeri importanti. Tra ottobre 2020 e dicembre 2024, 98 persone si sono rivolte al servizio di orientamento della delegazione Cesvot di Empoli e di questi quasi la metà 42, sono diventati volontari. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 e i 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata. Sono questi, appunto, alcuni dati che verranno presentati durante il convegno " Empoli e il volontariato: come attrarre nuove energie " organizzato dalla delegazione Cesvot di Empoli, che si terrà sabato 4 ottobre alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it
