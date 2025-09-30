Un pugno sul viso minacce e pedinamenti alla ex Poi gli spari contro la famiglia

Latinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava guidando ubriaco e la compagna gli aveva chiesto di farla guidare per la salvaguardia di entrambi. Per tutta risposta la 37enne è stata colpita al volto con particolare violenza. E' riuscita però a mettersi al volante dell'auto e a quel punto è scappata dal compagno, che in un primo momento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

