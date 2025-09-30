Un posto al sole | Manuela racconta a Nico la storia delle foto di Viola fatte con l' AI
Alberto prova a passare del tempo con Federico e chiama anche Gianluca. I tre insieme stanno bene, proprio come due fratelli col papà. Manuela invece ci ripensa e decide di raccontare a Nico la storia che le ha svelato Jimmy, sulle foto di Viola fatte con l’intelligenza artificiale. Per fortuna Nico riesce a fermare la giostra, raccontando tutto ai genitori del bambino, che bloccano i video. E anche Gimmy sembra forse aver capito che scegliersi dei buoni amici è fondamentale, per non cadere in tentazione, per non prendere esempio e non trovarsi nei guai. Riesce a perdonare Manuela per aver rivelato il loro segreto al padre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
