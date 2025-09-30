Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 30 settembre al 3 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci episodi capaci di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: il problema dell’orologio. Mentre Giulia e Rosa sono spiazzate dalla decisione di Gianluca Palladini di vendere un orologio che sosteneva essere suo, nel capoluogo partenopeo arriva Piero Baccini, che ne rivendica il possesso e pretende la restituzione. A gestire il duro confronto tra Gianluca e Piero ci prova Alberto, che interviene cercando di risolvere la disputa a modo suo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 settembre al 3 ottobre 2025: Gianluca Palladini ha venduto l’orologio di Piero Baccini?