Un portiere non vincerà mai il Pallone d’oro le parole di Viviano predicono il futuro di Donnarumma | Se non l’ha vinto Buffon

Emiliano Viviano ha parlato della possibilità di vedere un portiere vincere il Pallone d’oro, ma è abbastanza sicuro che non lo vincerà più un calciatore di questo ruolo se non l’ha vinto Buffon. Parole che in un certo senso predicono il futuro di Gigio Donnarumma, anche se in questo caso è lo stesso Vivio ad augurarsi il contrario vista l’immensa stima nei confronti dell’estremo difensore del Manchester City. (TvPlay.it) “Se non l’ha vinto Gigi Buffon, non vincerà nessun altro portiere il Pallone d’oro”, così Viviano a TvPlay parla di uno dei ruoli più particolari del calcio. 🔗 Leggi su Tvplay.it

