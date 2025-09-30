Un portiere non vincerà mai il Pallone d’oro le parole di Viviano predicono il futuro di Donnarumma | Se non l’ha vinto Buffon

Tvplay.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emiliano Viviano ha parlato della possibilità di vedere un portiere vincere il Pallone d’oro, ma è abbastanza sicuro che non lo vincerà più un calciatore di questo ruolo se non l’ha vinto BuffonParole che in un certo senso predicono il futuro di Gigio Donnarumma, anche se in questo caso è lo stesso Vivio ad augurarsi il contrario vista l’immensa stima nei confronti dell’estremo difensore del Manchester City. (TvPlay.it) “Se non l’ha vinto Gigi Buffon, non vincerà nessun altro portiere il Pallone d’oro”, così Viviano a TvPlay parla di uno dei ruoli più particolari del calcio. 🔗 Leggi su Tvplay.it

un portiere non vincer224 mai il pallone d8217oro le parole di viviano predicono il futuro di donnarumma se non l8217ha vinto buffon

© Tvplay.it - “Un portiere non vincerà mai il Pallone d’oro”, le parole di Viviano predicono il futuro di Donnarumma: “Se non l’ha vinto Buffon”

In questa notizia si parla di: portiere - vincer

Cerca Video su questo argomento: Portiere Vincer224 Pallone D8217oro