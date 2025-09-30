Un ponte verso il mondo il liceo Cassin di Metz ospite dell' Einaudi-Alvaro di Palmi

Reggiotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gemellaggio internazionale a Palmi: l’Iis. Einaudi-Alvaro ha vissuto un significativo momento di scambio culturale con la Francia. Dal 20 al 26 settembre 2025, l'istituto ha avuto il piacere di ospitare gli alunni del Lycée René Cassin di Metz, nell’ambito di un progetto eTwinning Erasmus+. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - verso

Tor Vergata, aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1: svolta per la viabilità verso il Giubileo

Morto investito dal treno a Ponte Lambro vicino Como, ipotesi suicidio: ritardi e cancellazioni verso Milano

Verso l'apertura del ponte Calabri a Caggiano, asfaltato il manto stradale

Ponte sullo Stretto di Messina: sì al progetto, sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo - 300 metri, la più lunga mai realizzata al mondo per un ponte sospeso. Riporta it.euronews.com

Il ponte a campata unica più lungo al mondo: 3,3 chilometri (e un costo di 13,53 miliardi) per l'opera sullo Stretto di Messina - Il progetto del Ponte sullo Stretto appena approvato dal Cipess, il Comitato per la programmazione economica alle dipendenze di Palazzo Chigi, prevede la costruzione di un viadotto di lunghezza ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Verso Mondo Liceo