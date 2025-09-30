Un ponte verso il mondo il liceo Cassin di Metz ospite dell' Einaudi-Alvaro di Palmi
Gemellaggio internazionale a Palmi: l’Iis. Einaudi-Alvaro ha vissuto un significativo momento di scambio culturale con la Francia. Dal 20 al 26 settembre 2025, l'istituto ha avuto il piacere di ospitare gli alunni del Lycée René Cassin di Metz, nell’ambito di un progetto eTwinning Erasmus+. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
