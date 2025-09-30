un polo sportivo al palamelo con ginnastica e pattinaggio progetto da sei milioni di euro

Un cammino partito idealmente nel 2023 e che vede ora un nuovo passo avanti: è stata acquisita nei giorni scorsi, dal Comune di Quarrata, una "preliminare manifestazione di interesse" avanzata dal Consorzio Leonardo Servizi. Il progetto del " nuovo Palamelo ", ovvero il potenziamento dell’attuale struttura fino a realizzarvi un vero e proprio polo sportivo, può riprendere quota. L’iter che è appena agli inizi, ma c’è già un indirizzo di massima: l’idea è quella di costruire attorno al Palamelo altri due palazzetti dello sport, per accogliere, oltre al basket e alla pallavolo, anche la ginnastica e il pattinaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

