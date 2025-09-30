Un piccolo angolo di Francia arriva in città tra prodotti d' eccellenza enogastronomici e d' artigianato

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana della città di Rimini è ghiotto. All'interno dell'iniziativa “Rimini assaggi di Francia”, a partire da giovedì 2 e fino a domenica 5 ottobre, i profumi, sapori e colori e musiche d’oltralpe inebrieranno Piazza Cavour per il tradizionale Mercatino Regionale FranceseTante sono le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piccolo - angolo

Il Laghetto ritrovato: un piccolo angolo di natura torna a sorridere grazie ai Pescatori Alpha

piccolo angolo francia arrivaUn piccolo angolo di Francia arriva in città, tra prodotti d'eccellenza enogastronomici e d'artigianato - All'interno dell'iniziativa “Rimini assaggi di Francia”, a partire da giovedì 2 e fino a domenica 5 ottobre, i profumi, sapori e colori e musiche d’o ... Scrive riminitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Piccolo Angolo Francia Arriva