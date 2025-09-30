Un piano per la riqualificazione delle strutture ricettive stanziati 11 milioni

Un grande piano per sostenere l'innovazione e investimenti nel settore del turismo in Emilia-Romagna. La Regione promuove subito, a stagione estiva appena conclusa, il primo tassello della strategia che vede nella riqualificazione delle strutture ricettive l’avvio di una serie di azioni volte a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Turismo. Dalla Regione ER un piano per riqualificazione le strutture ricettive. Stanziati 11 milioni di euro per il credito agevolato - Migliorare la qualità dell'offerta turistica dell'Emilia Romagna anche grazie a strutture ricettive più moderne, digitali, inclusive e sostenibili, ... Segnala ravennanotizie.it

piano riqualificazione strutture ricettiveTurismo in Romagna: la Regione apre un bando per la riqualificazione delle strutture ricettive - Romagna promuove il primo tassello della strategia che vede nella riqualificazione delle strutture ricettive l’avvio di una serie ... Riporta corriereromagna.it

