Un orrore Grande Fratello critiche a Simona Ventura e concorrenti dopo la prima puntata

C'è chi non ha usato mezzi termini nel commentare il ritorno del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura alla conduzione. Il critico televisivo del Corriere della Sera, il giorno dopo la prima puntata seguita da quasi 3 milioni di telespettatori, ha definito lo show di Canale 5 "inguardabile", arrivando a parlare di "parodia di se stesso". Secondo lui, il programma non ha più nulla della forza innovativa che lo caratterizzava agli inizi: Alfonso Signorini, scrive, "lo ha reso esangue" e lo avrebbe "vampirizzato", lasciando dietro di sé solo un guscio vuoto. In questo quadro, la nuova edizione sarebbe, a suo dire, la caricatura di ciò che un tempo fu un vero e proprio fenomeno sociale.