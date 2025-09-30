Un nuovo scivolo per la Scuola dell’Infanzia Rock no War | un dono per crescere insieme
Un nuovo scivolo è arrivato nel giardino della Scuola dell’Infanzia Rock no War di Medolla, portando con sé non solo gioco e divertimento, ma anche un messaggio di comunità e attenzione verso i più piccoli.La scuola, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il numero degli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - scivolo
Scuola, 3mila nuovi prof per gli istituti del Lazio: «Operativi da settembre» - Oltre tremila docenti, 524 nuovi insegnanti di religione cattolica, 79 funzionari amministrativi e 979 Ata (Assistente, Tecnico e Amministrativo). Da ilmessaggero.it
Scuola, nuovo anno al via con oltre 41mila nuovi docenti assunti - Con l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito registra un significativo avanzamento sul fronte delle assunzioni del personale docente, concluse con tre ... Lo riporta rainews.it