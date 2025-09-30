Un nuovo apparecchio per il trasporto dei neonati all' ospedale di Novara

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo macchinario per il trasporto dei neonati.La Terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliero-universitaria di Novara ha infatti ricevuto in donazione dall'associazione "Andrea Valentini" il CritiCool Mini, un apparecchio specificamente progettato per il trasporto in sicurezza dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - apparecchio

Alta tecnologia per ambulanza trasporto neonati in emergenza - È dedicata al trasporto d'emergenza neonatale l'ambulanza Sten inaugurata oggi a Chieti e che sarà a disposizione dell'intero Abruzzo. Segnala ansa.it

Bari, ecco le nuove ambulanze del Policlinico: “Attrezzate anche per il trasporto dei neonati” - Il Policlinico di Bari rinnova il proprio parco mezzi con quattro ambulanze altamente specializzate, destinate a garantire un servizio di soccorso e trasporto avanzato per i pazienti piu? Secondo bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Apparecchio Trasporto Neonati