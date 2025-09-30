Un noto integratore mostra un sorprendente effetto antinvecchiamento | agisce su cuore e infiammazione

Un nuovo studio ha rilevato che assumere flavanoli tramite integratori a base di cacao riduce l’infiammazione cronica, abbassando i livelli di proteina pro-infiammatoria hsCRP: questo effetto potrebbe spiegare i benefici cardiovascolari osservati, tra cui una riduzione del 27% della mortalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: noto - integratore

Un noto integratore può proteggere le donne dall’Alzheimer, il consiglio dopo una “scoperta inaspettata”

Uno studio prospettico condotto su dati della UK Biobank e pubblicato su BMJ Medicine ha osservato che, tra persone senza malattia cardiovascolare nota all’inizio del follow-up, l’uso regolare dell’integratore olio di pesce è stato associato a un aumento del 1 - facebook.com Vai su Facebook

Primario pugliese pubblicizza un integratore-truffa, ma il video è stato manipolato dall'Ia e il medico denuncia - Un video manipolato con l’intelligenza artificiale mostra e fa ascoltare un noto medico, Antonio Moschetta, docente universitario e direttore del reparto di Medicina interna del ... Come scrive msn.com