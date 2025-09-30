Un murale nella riserva di Torre Guaceto | al via la selezione dell' artista

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORRE GUACETO (CAROVIGNO-BRINDISI) - Worldrise, organizzazione non profit impegnata da oltre 10 anni per la tutela del mare, apre ufficialmente la call per la selezione dell’artista che firmerà il murale italiano del progetto internazionale One Ocean – One Connection, realizzato con il supporto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: murale - riserva

murale riserva torre guacetoOne Ocean – One Connection: aperte le candidature per l’artista che realizzerà il murale italiano a Torre Guaceto - Worldrise, organizzazione non profit impegnata da oltre 10 anni per la tutela del mare, apre ufficialmente la call per la selezione ... Riporta corrieresalentino.it

murale riserva torre guacetoTorre Guaceto, è corsa a 5 per la guida del consorzio - caretta: «L’abbiamo chiamata Pal nella speranza che porti pace in quella terra martoriata» ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Murale Riserva Torre Guaceto