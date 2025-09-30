Un minuto ero viva e ballavo e quello dopo ero in terapia intensiva | Madonna racconta il coma e il rischio di morire per sepsi

Madonna ha condiviso nuovi dettagli sul suo ricovero del 2023, quando fu colpita da una grave infezione batterica durante le prove per il suo tour. In un’intervista al podcast On Purpose with Jay Shetty del 29 settembre, la cantante 67enne ha spiegato di essere rimasta in condizioni critiche per diversi giorni. “ Stavo provando per il mio tour e ho preso un’infezione batterica ”, ha raccontato. “Un minuto ero viva e ballavo e quello dopo ero in terapia intensiva e mi sono svegliata dopo essere stata incosciente per quattro giorni”. La popstar aveva già rivelato nel dicembre 2023 durante un concerto a Brooklyn, New York, di essere stata “ in coma farmacologico per 48 ore ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

