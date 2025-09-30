Un luogo elettivo per me il luogo del cuore Mi ha dato tanto e spero in questo modo di poter restituire qualcosa

L'ultimo giro di valzer di Claudio Baglioni, che ha annunciato tempo fa il ritiro per il 2026, non poteva che partire da Lampedusa. , ha raccontato l'artista che ieri ha debuttato con l'anteprima nazionale del Grand Tour La Vita è adesso, 40 date all'aperto che celebrano i 40 anni di uno dei suoi album più significativi. Claudio Baglioni festeggia 50 anni di carriera. Il tour prenderà il via il prossimo 29 giugno da Venezia, per la prima volta di Baglioni in piazza San Marco.

