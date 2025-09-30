Un lungo cordone di sicurezza è stato eretto intorno a Forest Lodge la nuova dimora di William e Kate causando disagi per i residenti
I primi scatoloni caricati su camion e furgoni nel vicino Adelaide Cottage, dove ancora risiedono William e Kate, stanno già facendo il proprio ingresso a Forest Lodge, la dimora Royal in stile georgiano situata in un angolo remoto del parco di Windsor, poco distante dal castello del re. Il trasferimento dei Wales in quella che i futuri re e regina vorrebbero trasformare nella propria dimora definitiva è, infatti, imminente e tra i mobili scaricati in questi giorni ci sarà anche il lungo tavolo da pranzo (24 posti) che la Middleton ha acquistato di recente. Ma non tutto sta filando liscio come vorrebbero. 🔗 Leggi su Iodonna.it
